Lastenrad in Bayern: Wo bekomme ich Zuschüsse, wo kann ich sie ausleihen?

Lastenräder erleben besonders in den Städten in Bayern einen Boom. Beim Transport von Kindern oder größeren Einkäufen ersetzen sie häufig das Auto. Wie teuer ist ein neues Lastenrad, bekomme ich Zuschüsse und wo in Bayern kann ich Lastenräder leihen? Hier sind die Antworten.

Lastenräder gehören zu den teuersten Fahrrädern überhaupt. Bei Lastenrädern ohne Motor geht's ab 2500 Euro los. Sobald du dich von einem Elektro-Motor unterstützen lassen willst, musst du ab 4000 Euro investieren. Dieses Upgrade kann sich aber lohnen.

Gerade bei Lastenrädern ist die Unterstützung durch einen Elektromotor sinnvoll.“ René Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)

Bevor du dir ein (E-)Lastenrad kaufst, solltest du dir natürlich überlegen: Was will ich damit überhaupt transportieren? Mein(e) Kind(er), den Hund, die Supermarkteinkäufe? Oder alles? Für jeden Einsatzzweck gibt es spezielle Lastenräder. Beachte auch, wieviel Kilo du mit deinem Rad bewegen willst. Auch was die Lenkung angeht, unterscheiden sind die Räder voneinander. Und es gibt einspurige und zweispurige Lastenräder. Solche mit drei Rädern kippen nicht so schnell, sind aber auch etwas "schwerfälliger". Checke bei einem E-Lastenrad die Reichweite des Akkus und wo der Motor sitzt. Kaufst du dir ein Lastenrad gilt das gleiche wie beim Autokauf: Nicht einfach blind und vermeintlich günstiger online bestellen, sondern bei einem Händler Probefahrten machen und sich beraten lassen. Und sich von Freunden, Bekannten oder anderen Eltern im Kindergarten Empfehlungen einholen.

Welche Vorteile haben (E-)Lastenräder gegenüber einem Auto?

Ein E-Lastenrad ist in der Anschaffung, bei den Betriebs- und Wartungskosten deutlich preiswerter als ein Auto. Ein E-Lastenrad ist leise. Und du stehst nicht im Stau, da du auf dem Radweg damit fahren darfst. Einen Führerschein brauchst du auch nicht, die nervige Parkplatzsuche in der City fällt aus.

Welche Förderung bekomme ich für E-Lastenräder?

In der Tat fördern einige bayerische Städte den Kauf von (bestimmten) E-Lastenrädern. Frag unbedingt bei deiner Gemeinde oder deiner Stadt nach, ob du einen Zuschuss bekommen kannst. Gibt es ein entsprechendes Programm, bekommst du häufig mehrere hundert Euro geschenkt! Aber: Die einzelne Förderprogramme ändern sich häufig innerhalb weniger Monate. Gerade neu angelaufen im Juni 2023 sind Förderprogramme in München oder Erlangen.

Zuschüsse gibt es u.a. auch in Ingolstadt und Bamberg, aber auch in vielen kleineren Städten und Gemeinden.



Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme in Bayern findest bei Cargobike.jetzt



Kann ich mir Lastenräder auch ausleihen?

Du brauchst dein Lastenrad gar nicht jeden Tag, sondern nur immer mal wieder? In fast 40 Städten und Gemeinden in Bayern gibt es Stationen, an denen du dir für wenig Geld oder manchmal sogar kostenlos tageweise ein Lastenrad ausleihen kannst. Ob Lastenliesl in Coburg oder "Freies Lastenrad Main-Spessart" in Karlstadt - solche Angebote gibt es nicht nur in den Großstädten. Hier findest du eine Übersicht der bayerischen Kommunen und Städte, in denen du dir Lastenräder leihen kannst.