Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl: Welches Öl soll ich nehmen?

Rapsöl schmeckt nicht so intensiv und vielfältig wie Olivenöl. Es punktet dafür inhaltlich. Es hat das - so schreibt die Stiftung Warentest - "ernährungsphysiologisch beste Fettsäurespektrum". Anders gesagt: Es ist sehr gesund. Rapsöl ersetzt sogar Superfood ! Chiasamen sind reich an Omega-3-Fettsäuren und deshalb gerade sehr beliebt. Rapsöl hält da aber locker mit und ist obendrein günstiger. Also gerne rein damit ins Salatdressing. Zum Braten oder Frittieren ist Rapsöl auch geeignet.

So schön vitaminreich: Sonnenblumenöl

Sonnenblumenöl ist vor allem was fürs Salatdressing, denn es ist nicht so hitzebeständig wie Oliven- oder Rapsöl. Aber dafür hat es einen anderen großen Vorteil: Sonnenblumenöl ist reich an Vitamin E. Das Beste: Ihr habt zu Hause alle drei Öle und nehmt mal das eine, mal das andere.

Wer gerne asiatisch angehaucht kocht, kann natürlich auch mal Sesam- oder Erdnussöl verwenden. Und eine Salatsoße mit einem Schuss steirischem Kürbiskernöl ist auch ein Genuss!

