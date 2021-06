Vorsicht, Navi: Diese Orte in Bayern haben den gleichen Namen!

Bild: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand 14.06.2021 Wenn ihr nach Taufkirchen, Fürth oder Falkenberg wollt, dann solltet ihr den Ortsnamen besonders aufmerksam in euer Navi eingeben. Denn bei diesen Orten herrscht akute Verwechslungsgefahr in Bayern. Wusstet ihr, dass es selbst München dreimal im Freistaat gibt?

Legendär die Geschichte eines jungen Mannes, der eigentlich nur in Australien am Strand chillen wollte. Er buchte einen Flug nach Sydney. Leider aber nicht das Sydney "down under", sondern einen Namens-Zwilling in Kanada. Seinen Fehler merkte er erst, als der Flieger schon gelandet war. Solche Fails sind aber auch mit dem eigenen Auto in Bayern möglich. Damit euch das nicht passiert, stellen wir euch elf Städte, Ortsteile und Gemeinden in Bayern vor, die ihr besonders aufmerksam ins Navi eintippen solltet. Denn sie gibt es mehrfach!

23x Neukirchen in Bayern - Spitzenreiter! Okay, bei 0815-Ortsnamen wie Neukirchen: Da schrillen bei jedem die Alarmglocken, wenn ihr die ins Navi eintippt. Trotzdem: Wenn es aber "Neukirchens" gibt, die gerade mal 20 Kilometer Luftlinie auseinanderliegen, dann ist das definitiv kein cooler Move. Vor allem, weil beide im gleichen Landkreis liegen (Rottal-Inn). Ähnlich sieht es auch im Landkreis Passau aus: ein Neukirchen nördlich der Stadt Passau, ein weiteres direkt im Süden. Achtet unbedingt auf die Zusätze ("vorm Wald" bzw. "a. Inn").

Platz 2 geht an Zell: 22 verschiedene "Zell"s haben wir in Bayern gezählt - vom Fichtelgebirge bis runter in den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Alle Regierungsbezirke haben ein "Zell" im Angebot. Das größte Zell, das "am Main", hat 4500 Einwohner. Bayern hat drei Münchens Es ist relativ unrealistisch, dass euch eure Smartphone-Navi-App die "München"s in Hirschbach oder Hutthurm als Toptreffer vorschlägt. Wir wollten es an dieser Stelle trotzdem mal erwähnt haben, dass in Bayern gleich dreimal ein "München" existiert. Falls ihr also demnächst in die Landeshauptstadt fahren wollt, passt auf, dass ihr am Ende nicht in Niederbayern oder der Oberpfalz landet.

Same same, but different: Ingolstadt und Fürth Ähnlich wie München verhält es sich auch bei Ingolstadt und Fürth. Beide haben jeweils zwei weitere Namens-Zwillinge in Bayern. Was für das "große" Ingolstadt die Donau ist, ist für seinen kleinen Bruder in der Nähe von Würzburg der Katzenbach. Für das dritte Ingolstadt, also das im Landkreis Neustadt an der Aisch, gibt es leider keinen Wikipedia-Eintrag. Deswegen können wir euch auch nicht sagen, ob es hier auch ein fließendes Gewässer gibt (außer vielleicht dem aus dem Zapfhahn in der Dorfschenke).

Fürth gibt es auch im Landkreis Erding und als Ortsteil der Stadt Neustadt bei Coburg in Oberfranken... Wait!!! Neustadt ... bei Coburg? Neustadt vs. Neuburg Oh ja... es wimmelt auch von Neustadts in Bayern! (Bad) Neustadt an der Saale, Neustadt an der Aisch, Neustadt bei Coburg, Neustadt an der Donau, Neustadt am Kulm, Neustadt am Main und Neustadt an der Waldnaab. Haben wir noch eins vergessen? Zu diesen ganzen Neustadts gesellen sich auch noch acht Neuburgs, die sich vor allem im Süden von Bayern befinden - und schon bei einigen Autofahrer(innen) für Verwirrung gesorgt haben dürften.

Bild: picture alliance / Armin Weigel/dpa

Und auch auf diese Ortsnamen solltet ihr in Bayern ganz besonders aufpassen: Taufkirchen gibt's im Südosten von Bayern gleich viermal in einem Umkreis von rund 80 Kilometern

Frankenberg kommt auf sieben "Vertretungen" im schönsten Bundesland der Welt Falkenberg schafft sechs (das größte Falkenberg ist das im Landkreis Rottal-Inn mit knapp 4000 Einwohnern) Weiden in der Oberpfalz solltet ihr auf keinen Fall mit den vier anderen Weidens verwechseln. Immerhin hat es rund 100 Kilometer Sicherheitsabstand zum nächsten Weiden (im Landkreis Lichtenfels).