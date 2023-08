Frühaufdreher für Deutschen Radiopreis nominiert

Große Ehre für die BAYERN 3 Frühaufdreher Steffi Fischer und Sebastian Winkler: Sie sind in der Kategorie „Beste Morgensendung” für den Deutschen Radiopreis 2023 nominiert. Die Verleihung findet am 7. September in Hamburg statt – bei einer großen Gala, die deutschlandweit live im Radio übertragen wird.

Für Steffi und Sebastian ist die BAYERN 3 Morningshow mehr als nur eine Radiosendung: Sie bringen immer wieder Persönliches ein und lassen uns an ihrem Privatleben teilhaben, zum Beispiel an lustigen Erlebnissen mit Steffis Tochter Toni oder Sebastians Hund Spezi. Sebastians Kinder steuern sogar jeden Freitag einen ganz speziellen Wochenrückblick bei („Winklers Woche“).

Steffi Fischer und Sebastian Winkler begleiten das BAYERN 3 Land schon seit mehr als vier Jahren morgens von 5 bis 9 Uhr in den Tag – mit viel guter Laune, den Themen, die uns in Bayern bewegen und allen Hits von heute. Das halbstündliche Info-Update liefert zuverlässig BAYERN 3 Nachrichten -Anchor Holger August .

Viel Lob also von der Radiopreis-Jury, die neben den BAYERN 3 Frühaufdrehern noch zwei weitere Morningshows nominiert hat: „Berliner Rundfunk 91.4 mit Simone Panteleit und Team“ und „radio SAW Muckefuck“.

Wir freuen uns natürlich riesig, dass die Radiopreis-Jury spürt und anerkennt, wieviel Liebe das ganze Frühaufdreher-Team jeden Tag in die Show steckt - fürs BAYERN 3 Land. Allein die Nominierung als eine der drei besten Morgensendungen Deutschlands ist für uns schon ein Grund zu feiern - egal wer am Ende den Pokal mit nach Hause nimmt!“ (Steffi Fischer und Sebastian Winkler)

Die Gewinner werden am 7. September im Musical-Theater „Neue Flora“ in Hamburg bekannt gegeben, Steffi und Sebastian sind natürlich live vor Ort dabei. Katrin Bauerfeind moderiert die Gala, die ab 20 Uhr in vielen deutschen Radioprogrammen übertragen wird – auch in BAYERN 3.

Über den Deutschen Radiopreis

Seit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale – eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks – und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). Auf dem Instagram Account @deutscherradiopreis_offiziell gibt es zudem Einblicke rund um die Veranstaltung. Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.deutscher-radiopreis.de