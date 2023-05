Soll ich meine Kumpels weiter für ihre diskriminierende Sprache kritisieren?

BAYERN 3 Hörer Christoph hat ein Problem mit der Sprache seiner Kumpels. Christoph ist in der Nähe von Rosenheim aufgewachsen, war aber jetzt ein paar Jahre weg. Seit kurzem ist er wieder zurück in der Heimat und stellt fest: die Art und Weise, wie manche seiner alten Kumpels reden, findet er diskriminierend. Soll er was sagen?