Sommerurlaub: Was solltest du auf dem Handy gespeichert haben?

Reisepass, Reiseführer, die ausgedruckte Route vom Flughafen zum Hotel, Hotel-Voucher, Bestätigung der Mietwagen-Buchung, Flugtickets - früher mussten Mama und Papa immer alles schön ausgedruckt und abgeheftet für den Familienurlaub in Papierform dabeihaben. Das ist heutzutage nicht mehr nötig!



In den meisten Fällen reicht es, wenn du Hotelvoucher, Flugtickets und Mietwagen-Buchung digital auf dem Handy dabei hast. Ausnahmen sind offizielle staatliche Dokumente - zum Beispiel Reisepass, Personalausweis oder ein Visum. Die musst du im Original vorlegen können. Für alles andere aber gilt in der Regel: Die digitale Variante auf dem Handy reicht.

Erstelle einen Ordner, nenne ihn zum Beispiel "Sommerurlaub" und sammle dort:

1. die Buchungsbestätigungen von Mietwagen-Firmen, Hotels, Fluggesellschaften und Co. als pdf



2. den wichtigsten Mail-Verkehr (am besten auch als pdf)



3. eure eingescannten Reisepässe (sicherheitshalber)



4. ein eventuell notwendiges Visum (als Scan)



4. deinen digitalen Reiseführer



5. die wichtigsten Infos deiner Auslandsreisekrankenversicherung



Benenne die einzelnen Dateien so, dass du auf den ersten Blick sehen kannst, was sich dahinter verbirgt. Wenn die Buchungsbestätigung des Hotels den Dateinamen "Confirmation_03-18_45BJYQW" hat, dann mach daraus zum Beispiel "Hotel_Palma_Bestätigung".

Hast du alle Infos in einem Ordner gesammelt (der ist dann sowas wie Papas Schnellhefter von früher), dann kopiere den am besten in die Cloud. Der Grund: Falls dir das Handy geklaut wird oder es kaputt geht, hast du von einem Computer oder einem anderen Handy immer noch Zugriff auf deinen "Sommerurlaubs"-Ordner.

Noch cleverer ist es, diesen Ordner dann offline verfügbar zu machen. Das geht bei praktisch jedem Clouddienst ganz einfach und hat den Vorteil, dass du im Zweifelsfall auch ohne WLAN und mobiles Datennetz an deine Buchungen herankommst.

Akku leer am Flughafen - und was nun?

Wenn du beim Check-in am Flughafen die E-Mail mit dem Buchungscode nicht öffnen kannst, dann bleib ganz entspannt. Wenn du am Schalter deinen Personalausweis oder Reisepass vorlegen kannst, dürft ihr in der Regel an Bord. Denn eure Buchung ist im System der Airline hinterlegt. Am Schalter der Fluggesellschaft könnt ihr euch das Ticket ausdrucken lassen - bei manchen Fluggesellschaften eventuell gegen Gebühr.

Ein leerer Akku oder ein verlorenes Handy dürfte auch beim Einchecken im Hotel kein großes Problem sein. Auch hier ist eure Buchung in der Regel im System gespeichert. Wer einen Ausweis vorzeigt, dessen Buchung kann schnell gefunden werden.