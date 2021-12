Das sind alle BAYERN 3 Weihnachtssongs der vergangenen Jahre

Alle Hits von heute - am Nachmittag

Alle Hits von heute - am Nachmittag bis 16:00 Uhr

The Kid Laroi Without you 13:57 Uhr

Bobby Helms Jingle bell rock 13:55 Uhr

Tom Gregory Rather Be You 13:49 Uhr

Tinlicker & Helsloot Because you move me 13:46 Uhr

Linkin Park Numb 13:42 Uhr