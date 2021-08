Gibt es wirklich Urlaubsbilder, die ich nicht bei Facebook und Instagram posten darf?

Das Bild vom lustigen Campingplatz-Nachbarn darfst du nicht einfach bei Facebook oder Instagram hochladen. Jeder hat ein Recht an seinem eigenen Bild. Du musst dir also eine Einwilligung von ihm einholen. Das gilt zum Beispiel auch für Straßenmusiker oder andere Personen, die du bewusst fotografierst: Du brauchst das Einverständnis - am besten schriftlich.

Schleichen sich beim Selfie am Strand ein paar andere Menschen zufällig mit durchs Bild, dann ist das okay. Diese Leute gelten in der Rechtssprache als "Beiwerk". Voraussetzung: Im Vordergrund steht die Sehenswürdigkeit oder eine Landschaft.

Wenn du mit Freunden verreist: Bitte frage grundsätzlich nach, ob es für sie okay ist, wenn du gemeinsame Urlaubsbilder bei Facebook oder Instagram hochlädst. Das will wirklich nicht jeder! Beispiel: Ist ein Lehrer unter deinen Freunden, dann möchte er möglicherweise nicht, dass seine Schüler ihn nur in Badehose halbnackt am Strand sehen.

Was überhaupt nicht geht und sogar strafbar ist: Bilder von Betrunkenen machen - z.B. bei der Party im Hotel-Club! Nach § 201a Strafgesetzbuch muss jemand, der "eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder übertragt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt", mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen.