Interaktive Karte: Wer ist der berühmteste Mensch in meinem Ort?

Normalerweise zeigen Landkarten Städte- oder Straßennamen an. Nicht auf der, die ein junger Finne entwickelt hat. Auf seiner interaktiven Karte seht ihr, welche Person aus deiner Heimatstadt, deinem Stadtteil oder deinem Ort am bekanntesten ist.

Auf der Karte "Notable People" (=bemerkenswerte Menschen) bekommst du zunächst einmal den Erdball angezeigt - und schon hier siehst du superviele bekannte Namen. Dort wo Island liegt, steht nicht das Wort 'Island'. Sondern 'Björk'. Und weiter unten im Atlantik, da wo Madeira liegt, steht... natürlich... 'Cristiano Ronaldo'. Zoomst du dich weiter nach Europa rein, zeigt die Karte dir noch mehr Namen: Karl Marx, Arnold Schwarzenegger, Marco Polo. In der nächsten Stufe kommen dann die ersten Berühmtheiten, deren Name dir vielleicht nicht direkt was sagt.



Bayern: Welcher bemerkenswerte Mensch kommt aus meinem Ort?

Besonders interessant natürlich: Welcher "bemerkenswerte Mensch" ist eigentlich der bemerkenswerteste in meiner Region? Zoome immer weiter in die Karte rein - bis zu deinem Ort. Das ist gar nicht so einfach ist, wenn du dich nicht an Städtenamen orientieren kannst. Aber immerhin sind die Flüsse und große Straßen eingezeichnet und helfen dir. (Falls nicht: Ganz links gibt es die Option, "Show Real Place Names", die blendet dir auf Wunsch die echten Städtenamen ein.)

