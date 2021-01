WhatsApp: Wenn du nicht zustimmst, bist du raus!

Ab Februar 2021 gelten bei WhatsApp neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Wenn du nicht zustimmst, dann kannst du die App nicht mehr nutzen. Was ändert sich - und was haben die Änderungen überhaupt mit Facebook zu tun?

Natürlich wirkt das erst einmal super transparent, dass WhatsApp so nice ist und uns auf die neuen Datenschutzrichtlinien hinweist. Allerdings ist WhatsApp dazu verpflichtet. Seit der neuen DSGVO (DatenSchutzGrundVerOrdnung, yeah!) der EU dürfen Apps nicht einfach grundlegende Dinge in ihren Richtlinien ändern, ohne uns darauf hinzuweisen.

WhatsApp und Facebook sollen weiter vernetzt werden

Der größte und wichtigste Punkt in den neuen WhatsApp-Bedingungen ist der Teil, in dem es um den Datenaustausch mit Facebook geht. WhatsApp gehört ja seit vielen Jahren zu Facebook und mit den neuen Richtlinien hat Facebook die Möglichkeit, noch mehr Daten abzugreifen und zu nutzen, um zum Beispiel die "Produkterlebnisse auf Facebook zu verbessern oder dir interessantere Facebook-Anzeigen zu zeigen". ABER: Diese Neuerung gilt nur für Nutzerinnen und Nutzern außerhalb der EU und Großbritannien. Für uns in 'Good Old Europe' bleibt - grob gesagt - erst einmal alles beim Alten.

Es ist weiterhin der Fall, dass WhatsApp keine WhatsApp-Nutzerdaten aus der europäischen Region mit Facebook teilt, damit Facebook diese Daten zur Verbesserung seiner Produkte oder von Anzeigen nutzen kann." (Ein WhatsApp-Sprecher gegenüber dem Spiegel)

Und trotzdem: Dass die drei größten Social-Media-Plattformen der Welt (Facebook, Instagram, WhatsApp) ein und demselben Unternehmen gehören, sollte nachdenklich machen. Und tatsächlich scheinen immer mehr Menschen auf alternative Messenger wie Threema oder Signal ausweichen zu wollen. Die entsprechenden Apps sind in den Download-Charts der AppStores in den vergangenen Tagen auf die Spitzenplätze geschossen. Aber WhatsApp bleibt mit großem Abstand Marktführer. Das Dilemma: Am Ende bringt dir der sicherste und unabhängigste alternative Messenger nichts, wenn kaum einer deiner Freunde ihn auch auf dem Handy hat und nutzt.