Spiele Sprachnachrichten bei WhatsApp doppelt so schnell ab!

Der weltweit beliebteste Messenger WhatsApp wird bald ein neues Feature zur Verfügung stellen, mit dem du Sprachnachrichten doppelt so schnell abspielen kannst. Noch ist diese Option im Beta-Stadium.

Sprachnachrichten bei WhatsApp können in manchen Situationen unheimlich praktisch sein - vor allem für den, der sie sendet. Aber sie können auch verdammt nerven - vor allem den, der sie empfängt: Monologe mit ellenlangen Pausen, endlosem Gestammel und dutzenden "Ähs" rauben dir kostbare Zeit. Eine 20 Minuten-Sprachnachricht hat nicht selten den Informationsgehalt von gerade mal fünf Sätzen. Solche Redeergüsse von Freund(inn)en kannst du in Zukunft beschleunigen - spiele Sprachnachrichten bei WhatsApp einfach doppelt so schnell ab. Du verstehst immer noch alles, brauchst aber nur noch die Hälfte der Zeit zum Abhören.

Neues WhatsApp-Feature für Android und iOS

Der weltweit beliebteste Messenger (Alternativen zu WhatsApp sind zum Beispiel Signal, Telegram oder Threema) wird in seinem nächsten größeren Update dieses Geschwindigskeitsfeature integrieren - dabei stehen dir in Zukunft drei Optionen zur Verfügung:

- Normale Geschwindigkeit

- 1,5-fache Geschwindigkeit

- Doppelte Geschwindigkeit

Noch ist das ganze im Beta-Stadium, soll aber zügig für iOS- und Android-Smartphones ausgerollt werden.