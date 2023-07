Neues Feature: Wie verschicke ich eine Video-Sofortnachricht bei WhatsApp?

Ab sofort könnt ihr bei WhatsApp auch Videonachrichten verschicken - und zwar so schnell und unkompliziert wie Sprachnachrichten. Du kannst jetzt kurze persönliche Videos direkt im Chat aufnehmen und teilen.

Klar: Videos konntest du natürlich auch bisher schon verschicken. Dafür musstest du sie aber zunächst über die Kamera-App aufnehmen, abspeichern, dann zurück zu WhatsApp und das vorher aufgenommene Video teilen. Das gehts ab sofort einfacher. Du kannst deine Videonachricht - ähnlich wie eine Sprachnachricht - direkt in WhatsApp aufnehmen und abschicken.

Wie sende ich eine Videonachricht bei WhatsApp?

Drücke im Chat auf das Mikrofon-Symbol rechts unten und schon wechselst du vom Sprachnachrichten- in den Videonachrichten-Modus. Halte jetzt den Button gedrückt - oder wische nach oben, um dein Video freihändig aufzuzeichnen. Bevor die Aufnahme tatsächlich startet, gibt es einen Drei-Sekunden-Countdown. Du hast also noch etwas Zeit, dich auf deine Nachricht "vorzubereiten".

Videonachrichten sind eine Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu antworten und in 60 Sekunden zu zeigen, was man sagen möchte. Wir glauben, dass dies eine unterhaltsame Art ist, Momente mit all den Emotionen zu teilen, die ein Video mit sich bringt." (WhatsApp-Blogpost)

Wie empfange ich eine Videonachricht bei WhatsApp?

Wenn dir jemand einen Videonachricht schickt, siehst du sie automatisch in deinem Chat. Sie wird aber zunächst ohne Ton abgespielt. Erst wenn du auf das Video tippst, kannst du auch den Ton hören. Ungewöhnlich: Die Videonachricht wird in einer kreisrunden Blase dargestellt. Sie lässt sich nicht speichern oder in andere Chats weiterleiten. (Screenshot sind aber natürlich möglich.)

Die neue Videonachrichten-Funktion (offiziell heißt sie "WhatsApp Video-Sofortnachrichten") ist jetzt bei den ersten WhatsApp-Nutzern verfügbar und wird nach und nach verteilt.