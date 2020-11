Wofür ist eigentlich ... der orange (oder der grüne Punkt) auf dem iPhone?

Wenn du ein iPhone hast, dann ist dir in letzter Zeit bestimmt auch häufiger mal ein bunter Punkt oben neben der Uhrzeit aufgefallen. Mal strahlt der Punkt in knalligen Orange, mal in hellem Grün. Manchmal ist er aber auch gar nicht zu sehen. Was hat es damit auf sich? Die Antwort: Der Punkt ist eine Info für dich, dass das Handy gerade auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift - oder auf beides gleichzeitig. Das kannst du ganz einfach testen, indem du mal jemanden anrufst. Zack. Sofort ist der orange Punkt da. Bedeutet: das iPhone will auf das Mikrofon zugreifen. Wenn du einen Videoanruf startest (oder entgegennimmst), leuchtet der grüne Punkt auf - bedeutet: dein Handy greift auf die Kamera zu.

Aber was für einen Sinn macht dieses Farbenspiel?

Wahrscheinlich leuchtet (*Wahnsinns-Wortspiel ;-)*) es dir ein, dass dein Handy das eingebaute Mikrofon braucht, damit du telefonieren kannst... Aber manchmal greifen (Spiele-)Apps eben auch auf das Mikrofon und deine Kamera zurück, wenn du das gar nicht möchtest. (Obwohl du irgendwann dafür mal dein Einverständnis gegeben hattest.) Jetzt können dich Apps also nicht mehr unbemerkt belauschen. Mit Hilfe der Punkte kannst du das nun auf einen Blick erkennen.