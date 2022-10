Wofür ist eigentlich der Bommel an der Mütze?

Es wird wieder kälter, der erste Morgenfrost in Bayern ist da und du hast wahrscheinlich auch schon deine dicken Klamotten aus dem Schrank geholt - zum Beispiel die schöne, bunte Wollmütze. Tiefgefrorene Ohren braucht schließlich kein Mensch. Mützen gibt's in vielen Styles und Looks - der Klassiker ist immer noch die Bommelmütze. Doch warum haben die Bommelmützen eigentlich einen Bommel? Dafür müssen wir uns ungefähr 200 Jahre in der Zeit zurückbeamen. In vielen Ländern Europas (vor allem in Frankreich) hatten die Soldaten Pompons an ihren Kopfbedeckungen. Farbe und Form der Pompons zeigten, zu welchem Regiment ein Soldat gehörte. Bei Seeleuten hatte der Pompon auch noch eine ganz praktische Funktion: Da die Räume unter Deck sehr niedrig waren, haben die Bommel die Köpfe der Seeleute geschützt. Mittlerweile sind die Räumlichkeiten auf den Schiffen deutlich großzügiger, aber die Tradition ist geblieben. Auch heute tragen französische Seeleute immer noch einen roten Pompon auf ihren weißen Kappen. Eine echte "Funktion" haben die Bommel aber nicht mehr.