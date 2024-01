Es gibt so viele Dinge im Leben, die wir einfach als gegeben hinnehmen. Warum haben Kugelschreiber-Kappen meistens Löcher ? Wofür ist diese Mini-Tasche an der Jeans ? Und was soll dieser seltsame Knopf unter dem Ampelknopf ? Fragen wie diese klären wir ab sofort - denn (fast) alles im Leben hat einen Sinn ;-)

Wofür ist eigentlich ... der kleine Pfeil auf der Tankanzeige?

Wahrscheinlich hast du ihn noch nie in deinem Auto bemerkt, aber schau beim nächsten Mal einfach in deinem Cockpit nach: Neben dem Zapfsäulen-Symbol im Display befindet sich ein kleiner Pfeil auf der Tankanzeige! (Manchmal ist es auch ein Dreieck, das nach links oder recht zeigt.) Dieser Pfeil kann super nützlich sein, denn er zeigt dir, auf welcher Seite des Autos sich der Tankdeckel befindet. Okay, bei deinem eigenen Auto weißt du das wahrscheinlich sowieso. Aber wenn du das nächste Mal mit einem Mietwagen unterwegs bist oder dir einen Wagen von einem Freund geliehen hast, wirst du es zu schätzen wissen. Kein falsches Heranfahren mehr an die Zapfsäule, kein Kurz-vor-der-Tankstelle-stoppen-und-schauen-wo-der-Tankdeckel-ist.

Ist der Pfeil rechts neben der Tankanzeige und zeigt die Spitze des Pfeils nach rechts? Dann befindet sich die Tanköffnung in diesem Auto auf der Beifahrerseite.

Ist der Pfeil links neben der Tankanzeige zu finden und zeigt die Spitze des Dreiecks nach links? Dann befindet sich der Tankdeckel auf der Fahrerseite.