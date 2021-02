... die eingravierten Punkte ganz unten auf den Bierflaschen?

Es ist also keine Brailleschrift für Blinde, sondern ein spezieller Code des Flaschenherstellers. Dieser Code ist für dich als Biertrinker völlig unwichtig. Für den Hersteller der Flasche liefert er aber wichtige Informationen. Die eingravierten Punkte geben an, was für eine Form, welches Volumen und welche Größe die Flasche hat - eine Maschine kann das in Bruchteilen einer Sekunde vollautomatisch ermitteln. Zusammen mit den anderen Symbolen neben den Punkten kann ein Hersteller so nach Jahren z.B. noch feststellen, welche Bierflasche aus seiner Fabrik kommt und wann sie hergestellt wurde.