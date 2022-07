Wofür ist eigentlich die Schlaufe hinten an Schuhen?

Viele Schuhe, zum Beispiel Stiefel und Turnschuhe, haben hinten in der Mitte eine kleine Schlaufe. Die ist aber nicht nur Dekoration, sondern hat einen ganz praktischen Nutzen. Sie dient dir als Einstiegshilfe. Ist der Schuh sehr eng geschnitten und lässt sich nicht weit genug öffnen, dann kannst du mit der Lasche den Schuh etwas hochziehen. So kannst du einfacher mit dem Fuß einsteigen. Die Schlaufe wird deswegen auch Zug- oder Anziehschlaufe genannt. Und warum sitzt die Schlaufe genau dort - nämlich hinten am oberen Rand? Auch das hat einen einfachen Grund: Du machst dir beim Anziehen der Schuhe die Hände nicht schmutzig. Okay, das war früher bestimmt wichtiger als heute. Denn die Schlaufe wurde in einer Zeit "erfunden", zu der Boots hauptsächlich als Arbeitsschuhe (#Cowboy) genutzt wurden. Deswegen waren sie im unteren Bereich häufig sehr schmutzig. Genau deshalb saß die Schlaufe dann auch am oberen Rand.