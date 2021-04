Mit Yoga anfangen: Die besten Tipps von Yoga-Expertin Sinah Diepold

Ausreden wie "Ich bin dafür einfach zu unbeweglich" gibt‘s nicht mehr. Yoga ist der perfekte Ausgleich zum Alltag – egal ob du im Home Office viel sitzt, regelmäßig Sport machst oder viel Stress hast. Yoga ist so vielfältig, dass du es ganz leicht an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannst.

Aber am Anfang tun es auch ein großes Handtuch oder ein Teppich. Und bequeme Klamotten. Das kann auch deine Lieblingsjogginghose sein, die du eh schon den ganzen Tag im Home Office trägst. ;)

Du bist dein eigener Experte

Beim Yoga geht es laut Sinah Diepold vor allem darum, dass du lernst, dir selbst wieder mehr zu vertrauen. Ziel ist, dass du am Ende weißt, was sich für dich gut anfühlt und was nicht. Jede Yogahaltung hat verschiedene Abstufungen – von leicht bis schwer und komplex. Mit der Zeit findest du raus, welche Übungen sich für dich gut anfühlen und welche nicht.

Yoga passt sich dir an und nicht du dem Yoga."