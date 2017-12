Diese Themen haben euch 2017 in Bayern am meisten berührt!

Der Tod von "Linkin Park"-Sänger Chester Bennington, ein krasser WhatsApp-Virus, die Tweets der Wiesnwache und der Tesla-Held von der A9 - das sind die Themen, die euch 2017 am meisten bewegt haben. Wir haben geschaut, welche Artikel ihr in diesem Jahr auf bayern3.de am häufigsten geklickt habt ... und voilá: Das ist die Top 10.

Ein Unbekannter erpresst Ende September Supermärkte und droht damit, Babynahrung zu vergiften. Und tatsächlich findet die Polizei in Supermärkten am Bodensee vergiftete Gläser. Sie veröffentlicht Bilder einer Überwachungskamera mit einem Verdächtigen, kurze Zeit später klicken die Handschellen. Der Prozess gegen den 55-jährigen Mann wird voraussichtlich 2018 eröffnet.

Weinende Muskelmänner, Wiesngänger, die nicht mehr heim wollen, und Väter, die ihren Kids nach dem Volksfestbesuch die Leviten lesen: Die Münchner Polizei hat auch in diesem Jahr wieder 12 Stunden lang die Öffentlichkeit unter #Wiesnwache an ihren Einsätzen auf dem Volksfest teilhaben lassen.

Schock im März für eine Rentnerin in München : In ihrem Garten lagen seit Jahrzehnten 10 Tonnen Sprengmittel aus dem 2. Weltkrieg. Jetzt will die Stadt die Rentnerin für die Entsorgung bezahlen lassen. Rund 200.000 Euro. Das Krasse: Die Eltern der Rentnerin hatten das Grundstück in den 50er Jahren von der Stadt gekauft!

10. Coldplay-Konzert in München: Ferdinand begleitet Chris Martin am Keyboard

Unglaublich - und wirklich spontan: Ferdinand aus Nürnberg hält ein Schild mit "Can I play 'Everglow' for you?" im Coldplay-Konzert in München hoch und landet tatsächlich auf der Bühne. Der 19-Jährige begleitet Chris Martin beim Song "Everglow" am Keyboard. Ohne einen einzigen Fehler. Vor 70.000 Menschen.