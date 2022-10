Neu bei WhatsApp: Das bedeutet der blaue Kreis um das Profilfoto!

Bislang gehst du bei WhatsApp immer im Menü auf "Status", um Neuigkeiten deiner Freunde zu erfahren. Dort hast du alle Status-Updates deiner Kontakte direkt im Blick. Zusätzlich gibt es jetzt noch einen weiteren "Service", der so ähnlich bei Instagram, Facebook oder Snapchat schon länger verfügbar ist. Einen Kreativitätspreis gewinnt WhatsApp damit also nicht. Ab sofort zeigt der Messenger dir direkt in der Chatliste an, sobald jemand aus deiner Kontaktliste ein Status-Update veröffentlicht hat - eben durch diesen blauen Kreis, der sich um das Profilfoto legt. Tappst du dann auf das Foto, wird dir der Status direkt angezeigt. Danach verschwindet auch der blaue Kreis wieder. Mit dem neuen Update wird also jetzt schon in der Chat-Übersicht ersichtlich, wer einen Status eingestellt hat.