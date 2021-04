Die BAYERN 3 Clean-Up Challenge

Macht am kommenden Sonntag mit bei der großen BAYERN 3 Clean-Up Challenge. Ihr macht Sport draußen? Dann sammelt nebenbei etwas Müll an eurer Lauf- oder Wanderstrecke ein. Und vergesst nicht, eure Aktivität in die Teamfit-App einzutragen, damit wir beim BAYERN 3 Fitness-Frühling unserem gemeinsamen Ziel noch näher kommen!