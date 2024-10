Rate besser als ein Sternekoch: Was wurde hier frittiert?

Für diese Challenge muss Julia Nageler in fünf Runden erraten, was frittiert wurde und besser schmecken, als Marcs eigens ausgewählter Topgegner: Sternekoch Jürgen Wolfsgruber. Der hat immerhin Ari schonmal in die Knie gezwungen, wurde von Meini im Snacks erraten herausgefordert. Kann Julia diesen Punkt für ihr Team holen? Das seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

WAS WURDE FRITTIERT? DIE REGELN!

In insgesamt fünf Runden treten Julia und Jürgen gegeneinander an. Marc serviert zeitgleich frittierte Gerichte, und die beiden müssen erraten, was frittiert wurde. Damit sie sich gegenseitig nicht hören können, bekommen beide Noise-Cancelling-Kopfhörer mit Musik auf die Ohren. Sobald sie sich sicher sind, was der frittierte Gegenstand sein könnte, schreiben sie es auf eine Karte und lösen gleichzeitig ihre Ergebnisse auf. Julias Ziel ist es also, den Sternekoch zu schlagen!



UNSER LIEBLINGSSTERNEKOCH WAR WIEDER ZU GAST

Vor zwei Jahren trat Jürgen gegen Ariane Alter in einem Cook-Off an. Letztes Jahr ging es knapp aus in der Challenge gegen Sebastian Meinberg im „Errate Snacks aus aller Welt!“. Heute bekommt er die Chance, auch gegen Julia anzutreten. Julia und Jürgen haben eins gemein: Beide stammen aus Österreich. Diese Aufgabe ist für Jürgen somit nicht nur wichtig für seine DSDN-Legacy, sondern auch noch ein Landesderby gegen eine Mitösterreicherin. Wer wird diese Challenge als Sieger*in herauskommen?