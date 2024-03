Challenge: 1001 Socken – Finde die einzelne!

Das Mysterium der verlorenen Socken beschäftigt viele von uns. Man gibt zehn Socken in die Waschmaschine und nur neun kommen wieder heraus. Unser Redakteur Marc Seibold hat einen Haufen von 1001 Socken im Studio verteilt. Er stellt Sebastian Meinberg vor die Aufgabe, die einzelne Socke in diesem Sockenhaufen zu finden.

Hierfür bekommt er insgesamt drei Stunden Zeit. Kann er in dieser Zeit sich einen Überblick über den Sockenhaufen machen und die einzelne Socke finden? Das seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

FORSCHER FÜHREN SOCK LOSS INDEX EIN

Britische Wissenschaftler haben den Sockenverlust untersucht und Erstaunliches herausgefunden: Im Durchschnitt verlieren wir 15 Socken pro Jahr. Aufgerundet auf ein Leben sind das 1.125 Socken! Nebst der Antwort auf die Frage, wohin die Socken verschwinden, haben die Wissenschaftler eine Formel (den «Sock Loss Index») entwickelt, die berechnet, von wie vielen Socken Sie in Zukunft noch Abschied nehmen müssen.

SO VIEL LEBENSZEIT FÜR DAS ZUSAMMENLEGEN VON SOCKEN?!

Das Zusammenlegen von Socken mag auf den ersten Blick wie eine kleine Aufgabe erscheinen, aber sie summiert sich im Laufe der Zeit. Wenn wir davon ausgehen, dass ihr eure Socken einmal pro Woche wascht, dann müsst ihr die auch zusammenlegen. Nehmen wir an, ihr habt zehn Paar Socken, was bedeutet, dass ihr 20 einzelne Socken zusammenleben müsst. Das Zusammenlegen eines Sockenpaares dauert ungefähr 10 Sekunden. Für 10 Paar Socken ergibt das schon 200 Sekunden pro Woche. Auf 52 Wochen gerechnet sind das ganze 2 Stunden und 53 Minuten. Also länger als Dune 2 dauert!