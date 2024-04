Filmreifer Gefängnisausbruch! 10 Meter mit Bettlaken abseilen!

Tatsächlich ist das auch in der Realität eine gängige Methode, um aus dem Gefängnis zu entkommen. Unser Fiesling Marc Seibold hat seinen Kontrahenten Sebastian Meinberg ins Gefängnis gesteckt. Meini muss heute mit einem Haufen Bettlaken versuchen, eine 10 Meter hohe Mauer hinunterzukommen. Ob er das schaffen kann, seht ihr in der neuen Folge von “Das schaffst du nie!”.

Wer Sebastian Meinberg auf seinem Instagram-Profil folgt, wird bereits mitbekommen haben, dass er auch ein begeisterter Segler ist. Beim Segelsport sind diverse Knotentechniken enorm wichtig! Das könnte ein großer Vorteil für die heutige Challenge sein. Allerdings weiß Marc auch, dass Höhen sein Kryptonit sind. Ob die Höhenangst bei der heutigen Challenge wieder ein Hindernis wird, erfahrt ihr in der neuen DSDN-Folge.

BETTLAKEN SIND IMMER NOCH EIN BEWÄHRTES MITTEL ZUM AUSBRUCH!

Gefängnisausbrüche mit Bettlaken geschehen nicht nur in Filmen, sondern auch in der Realität! Im Jahr 2020 seilte sich ein Gefangener in Oklahoma City aus dem 12. Stock ab. Im Februar 2023 flüchtete ein gefährlicher Mafia-Boss mithilfe der Bettlaken-Technik über eine Gefängnismauer. Und zuletzt, im Dezember 2023, geschah ein ähnlicher Ausbruch in Bad Reichenhall. Dort hatte sich der Gefangene zunächst mit einem Löffel und einem Klopapierhalter durch die Wand gegraben und war dann an einem Bettlaken eine sechs Meter hohe Wand heruntergeklettert.

KAUM GEFÄNGNISAUSBRÜCHE IN BAYERN

In den letzten Jahren gab es nur zwei Gefängnisausbrüche in Bayern. Im August 2019 in Memmingen und Dezember 2023 in Bad Reichenhall. Laut Justizministerium ist ein Ausbruch erst dann ein Ausbruch, wenn ein Gefangener aus einer mit Stacheldraht und Mauern gesicherten Justizvollzugsanstalt ausbricht. 🚔🔒