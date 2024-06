Telefoniere mit Julian Nagelsmann an!

Deutschland ist im Fußballfieber! Morgen startet die UEFA EURO 2024™ in München. Unser Redakteur Marc Seibold hat sich deshalb eine spannende Aufgabe überlegt. Sebastian Meinberg muss Bundestrainer Julian Nagelsmann ans Telefon zu bekommen! Kann Sebastian Meinberg das so kurz vor Beginn der Europameisterschaft schaffen oder ist es ein Ding der Unmöglichkeit? Das seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

UEFA FUßBALL EUROPAMEISTERSCHAFT 2024 IN DEUTSCHLAND

Die UEFA EURO 2024™ findet in Deutschland statt und wird in zehn Stadien ausgetragen. Die Austragungsorte sind Hamburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Frankfurt und München. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland findet am 14. Juni in München statt. Das große Finale wird am 14. Juli in Berlin ausgetragen.⚽