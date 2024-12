Staffelfinale: 3 Tage öffentlich ausgestellt (Teil 1)

An einem Ort der Hochkultur, dem ehemaligen Gasteig in München (heute FAT CAT), wird Marc als lebendiges Kunstobjekt ausgestellt! Drei Tage wird er als der „gläserne Mensch“ in einem öffentlichen Raum präsentiert. Für das leibliche Wohl bekommt er nur Toast und Wasser, und seine Notdurft muss er ebenfalls in seinem Iglu verrichten. Wie Marc den ersten Tag und die erste Nacht übersteht, seht ihr im ersten Teil des Staffelfinales, der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“

>> Auch interessant: Worum geht's bei DSDN?

Das schaffst du nie! bei YouTube

Das schaffst du nie! in der ARD Mediathek

EINGESPERRT FÜR DREI TAGE – DIE REGELN

Die Regeln für das große Staffelfinale sind recht einfach. Marc wird für insgesamt drei Tage in einem gläsernen Iglu eingesperrt. Er darf das Iglu in dieser Zeit nicht verlassen – ohne Ausnahme. Für sein leibliches Wohl ist gesorgt, er hat genügend Toastbrot und Wasser. Da Julia und Meini keine Unmenschen sind, bekommt er jedoch die Möglichkeit, früher aus der Gefangenschaft zu entkommen. Hierfür muss er so viele Nachkommastellen der Kreiszahl Pi wie möglich auswendig lernen. Ob er früher rauskommt und wie das restliche Staffelfinale verlaufen wird, seht ihr erst in der nächsten Woche!

Das schaffst du nie! - Das sind die Hosts

Du willst mehr über Julia, Meini und Redakteur Marc wissen? Hier stehen sie dir Rede und Antwort:

>> Zur Team-Seite von Julia Nageler

>> Zur Team-Seite von Sebastian "Meini" Meinberg

>> Zur Team-Seite von Marc Seibold