Lerne Bass in 3h und blamier Malik Harris beim Auftritt nicht!

Dafür hat Ariane Alter drei Stunden Zeit, um den Basspart zu lernen und am Ende nur insgesamt drei Versuche, Malik fehlerfrei zu unterstützen. Kann Ariane das schaffen, oder wird sie sich in der Liveaufzeichnung mit Fehlern verewigen? Das erfahrt ihr in der neuen Folge von "Das schaffst du nie!".