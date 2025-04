Mit der Motorsäge: Schneide ein Tier aus einem Baumstamm

Innerhalb einer Stunde muss sie mit einer Kettensäge ein Tier aus einem Baumstamm formen – eine Disziplin, die als Speedcarving bekannt ist. Da Marc krankheitsbedingt (Aua am Knie) nicht am Dreh teilnehmen konnte, durfte die Insta-Community am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ob Julia die Challenge gemeistert hat, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.