Puste das SUP mit dem Mund auf uns komme über den See

Für den letzten schönen, sonnigen Tag des Sommers schicken wir Sebastian Meinberg noch einmal auf eine Insel. Natürlich geschieht das nicht ganz ohne Hintergedanken, denn unser Meini muss natürlich auch eine tricky Aufgabe erledigen. Um von der Insel herunterzukommen, muss er ein Stand-Up-Paddle-Board mit dem Mund aufblasen und es ca. 2 km zurück an Land paddeln.

Und es wäre nicht “Das schaffst du nie!” (DSDN), wenn sich unser fieser Redakteur Marc Seibold nicht noch etwas dabei gedacht hätte. Meini muss nämlich einen Nacho-Hut von der Insel heil ans Festland bringen! Ob Meini mit dem Nacho-Hut trocken über den See kommt, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

KANN MAN EIN SUP MIT DEM MUND AUFBLASEN?

Ein SUP-Board (Stand-Up-Paddle-Board) mit dem Mund mit Luft zu füllen ist theoretisch möglich, aber äußerst unpraktisch und sehr anstrengend. SUP-Boards benötigen einen hohen Luftdruck, oft zwischen 12 und 15 PSI (Pfund pro Quadratzoll), um richtig aufgeblasen zu sein. Diesen Druck mit dem Mund zu erreichen, würde extrem lange dauern und wäre körperlich sehr belastend. Wie viel Druck Meini in das SUP bekommt, seht ihr in der neuen DSDN-Folge.