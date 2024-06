Eingesperrt und stundenlang im Kreis laufen: Errät Meini die Distanz?

Regelmäßige Bewegung und ausreichendes Laufen sind bekanntermaßen gut für Körper und Geist. Außer, man ist Host bei DSDN. In der heutigen Challenge kehrt Sebastian Meinberg an einen vertrauten Ort zurück, an dem er bereits sein besonderes Zeitgefühl unter Beweis gestellt hat.

Bei dieser Challenge geht es nicht um Zeit. Marc Seibold möchte herausfinden, ob Meini auch ein gutes Gefühl für Distanzen hat. In einem fensterlosen Raum muss Sebastian Meinberg heute mehrere Stunden im Kreis laufen. Am Ende der Challenge muss er dann auf 500 Meter genau schätzen, wie weit er gelaufen ist. Ob er diese Aufgabe schafft oder nicht, erfahrt ihr im neuen Video von „Das schaffst du nie!“.

ENDE EINER TRILOGIE

DSDN-Fans werden diesen Drehort sicherlich wieder erkennen: Als Erstes wurde Meini in diesem Raum bereits für mehrere Stunden ohne Licht und Uhr eingesperrt. Die Aufgabe war, die richtige Zeit zu erraten, was Meini auch mit Bravour geschafft hatte. Die zweite Aufgabe war es, einen lauten Furz vor laufender Kamera zu lassen. Bei dieser Challenge ging der Punkt an Marc. Meini hat sich nicht getraut. Heute hat Sebastian Meinberg die einmalige Chance, diesen Raum mit einem Sieg oder einer Niederlage zu verlassen! Kann er diese DSDN-Challenge meistern?



WIE WIRD DIE GEGANGENE STRECKE GEMESSEN?

Ein Hodometer ist ein einfaches Messgerät, das zur Vermessung von Strecken auf ebenem Boden verwendet wird. Das Messrad besteht aus einem Rad, das an einem kurzen Stiel befestigt ist. Es wird entlang der zu messenden Strecke gerollt. Das Zählwerk am Messrad registriert die Umdrehungen des Rades. Mit Hilfe der Führungsstange wird das Messrad entlang der Strecke geschoben. Die abgefahrene Strecke wird in Metern oder Zentimetern auf dem Display angezeigt.