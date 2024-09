Triff ein Ziel mit einem Katapult!

Beim Teutates! Die Römer kommen! Marc Seibold und Sebastian Meinberg schlüpfen heute in die Rollen von Asterix und Obelix und stellen sich den Römern! Was gibt es da Effektiveres als ein Katapult? Richtig, heutzutage gibt es viele effektivere Waffen!

Doch in der Zeit von Asterix und Obelix waren Katapulte das Nonplusultra für Langdistanzangriffe. Sebastian bekommt ein kleines Katapult und hat insgesamt 10 Versuche, um ein ungefähr 30 Meter entferntes Ziel zu treffen. Ob Meini diese Herausforderung meistern kann, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

Die Regeln

Meini steht vor der Herausforderung, mit einem Katapult ein etwa 30 Meter entferntes Ziel zu treffen. Dafür hat er 10 Versuche. In diesen Versuchen muss er das richtige Gegengewicht und die präzise Ausrichtung des Katapults einstellen, um das Ziel zu treffen. Die Wurfgeschosse bestehen aus unterschiedlich geformten Steinen, was die Aufgabe zusätzlich erschwert. Denn wie gut welches Geschoss fliegt, ist Fingerspitzengefühl. Wird Sebastian es schaffen, die heutige DSDN-Aufgabe zu meistern?

Katapulte wurden über Jahrhunderte hinweg genutzt

Das Katapult wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. in Syrakus, einer antiken griechischen Stadt auf Sizilien, erfunden. Es wurde von Ingenieuren im Dienst von Dionysios I. entwickelt und hauptsächlich als Belagerungswaffe eingesetzt. Diese frühen Katapulte nutzten gespeicherte mechanische Energie, um Steine und andere Geschosse zu schleudern. Katapulte wurden über viele Jahrhunderte hinweg in Kriegen eingesetzt. Ihre Nutzung setzte sich bis ins Mittelalter fort. Im Mittelalter wurden sie besonders während der Belagerungen von Burgen und Festungen verwendet. Mit der Einführung von Schießpulver und Kanonen im 14. und 15. Jahrhundert verloren Katapulte jedoch an Bedeutung und wurden schließlich obsolet.

