Überschlag dich mit dem Auto!

Fast & Furious, James Bond und Alarm für Cobra 11 haben eines gemeinsam: All diese Action-Blockbuster und -serien wären nichts ohne die spektakulären Szenen mit sich überschlagenden Autos. Manchmal landen die Autos auf dem Dach, aber in besonders spektakulären Fällen überschlagen sie sich so oft, dass sie wieder auf den Reifen stehen. Genau das wird heute die Aufgabe von Sebastian Meinberg!