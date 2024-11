Verstecke dich im Fußballstadion

München verbinden viele Menschen mit dem Oktoberfest, der Weißwurst, BMW oder auch mit dem FC Bayern München. Unsere Moderatoren begeben sich heute an diesen ikonischen Ort – genauer gesagt zur regulären Spielstätte, der Allianz Arena. Julia Nageler muss sich in der beeindruckenden Allianz Arena vor dem unnachgiebigen Marc Seibold verstecken!

Sie bekommt 90 Minuten Zeit, um ein passendes Versteck zu finden, und Marc hat ebenfalls 90 Minuten, um Julia aufzuspüren. Wird Julia es schaffen, unentdeckt zu bleiben, oder wird Marc sie in diesem riesigen Stadion aufspüren? Wie diese spannende Folge ausgeht, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

ERSTES VERSTECKEN FÜR JULIA

Mittlerweile hat sich die Verstecken-Reihe als festes Spielgefäß bei „Das schaffst du nie!“ etabliert. Eine coole Location und ein Blick hinter die Kulissen besonderer Orte machen den Reiz aus. Nun ist es das erste Mal, dass unsere jetzt nicht mehr ganz so neue Moderatorin Julia endlich mal ran darf! Ihr Verstecken-Debüt wird getoppt von der heutigen Location, denn sie darf sich in der Allianz Arena in München austoben! Ob sie unentdeckt bleibt, seht ihr in der neuen DSDN-Folge.

WIE GROß IST DIE ALLIANZARENA?

Die Allianz Arena in München ist ein beeindruckendes Stadion mit einer Kapazität von 75.024 Personen und einer Gesamtfläche von rund 8.000 m². Sie bietet 54.843 Sitzplätze, 18.294 Stehplätze, 1.374 Logenplätze, 2.152 Business Seats und 966 Sponsorenplätze. Das Stadion wurde 2005 eröffnet und ist bekannt für seine einzigartige Architektur und die leuchtend bunten LED-Verkleidungen, die das Stadion nachts in verschiedenen Farben erleuchten lassen.

RANDOM HIDE AND SEEK FUN FACTS

Wusstet ihr, dass es für das Versteckspiel eine jährliche Weltmeisterschaft gab? Von 2010 bis 2017 wurde in Italien eine mehrtägige Versteckspiel-Meisterschaft organisiert. Dies entstand aus der Euphorie für dieses Spiel aus einer Gruppe von Freunden. Bis zu 400 Teilnehmer, aufgeteilt in 80 Gruppen, traten in abwechselnden Runden gegeneinander an. Die Regeln wurden für den Wettbewerb etwas angepasst, sodass die Rolle der versteckten Person aktiver war und es fast schon eine Mischung aus „Verstecken und Fangen“ und „Capture the Flag“ wurde.