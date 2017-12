Sascha und Sebastian mit Glasperlenspiel und dem Münchner Rundfunkorchester

Sternstunden – mit diesem Song helfen wir Kindern

Ihr könnt "Heimkommen" bei iTunes herunterladen. Der Download kostet 1,29 Euro. Der Reinerlös geht direkt an unsere Benefiz-Aktion Sternstunden.

Mit seiner Hilfsaktion Sternstunden setzt sich der Bayerische Rundfunk für Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Inzwischen konnte Sternstunden über 2850 Kinderhilfsprojekte mit rund 220 Millionen Euro unterstützen – die erfolgreichste Benefizaktion in Bayern!



Am Freitag, 15. Dezember widmet der Bayerische Rundfunk sein Programm den Sternstunden. Fernsehen und Hörfunk berichten den ganzen Tag über Projekte, die von Sternstunden unterstützt werden, und rufen zu Spenden auf.