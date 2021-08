Hilft ein Glas Wasser nach jedem Bier gegen einen Kater am nächsten Tag?

Einen lustigen Abend will jeder, den Kater am nächsten Tagen braucht kein Mensch! Viele schwören deshalb auf einen ganz besonderen "Anti-Kater-Trick": Zu jedem Bier, Prosecco oder Wein ein Glas Wasser trinken. Doch hilft Zwiwa (#Zwischenwasser) trinken wirklich gegen den Hangover am nächsten Morgen? Die Antwort lautet (leider): nein.

Seit 2018 ist das sogar wissenschaftlich bewiesen: In Mainz hatten sich 240 Menschen zwischen 18 und 60 Jahren an einer Studie beteiligt. Okay, man könnte auch sagen: Sie haben sich im Namen der Wissenschaft einfach volllaufen lassen. Vier Stunden: Bier, Weißwein, Radler oder Weinschorle nonstop. Jede(r) soviel wie er/sie möchte. An einer Theke haben die Probanden mit ihrem Laufzettel die Getränke abgeholt. Auf dem Zettel wurde genau vermerkt, wann welcher Alkohol in welcher Menge ausgegeben wurde. Sogar die Toilettengänge wurden protokolliert. Natürlich auch, wer wieviel Wasser getrunken hat. Am nächsten Morgen mussten alle zum Check im Labor antreten - und auf einer Hangover-Skala von 1-10 ihre Kater-Stimmung beziffern.



Die meisten von uns gingen wohl immer davon aus: Trinke ich Alkohol, dann verliere ich Wasser, ich dehydriere und das verursacht den Kater am nächsten Tag. Ein Ergebnis der Studie war allerdings: Alkoholkonsum (zumindest mit den in der Studie angebotenen Getränken) führt nicht zu einer Dehydrierung des Körpers. Der Wasserverlust beim Saufen liegt unter einem Prozent.

Bedeutet: Wasser trinken hilft nicht gegen einen dicken Schädel am nächsten Tag.

Wasser trinken ist nicht schädlich, aber es hat keinen Effekt nach unserer Studie. Da der Körper nicht wirklich dehydriert wird, hat das Trinken von Wasser zusammen mit Alkohol absolut keinen Einfluss darauf, ob man einen Kater bekommt oder nicht." (Patrick Schmitt, Molekularbiologe an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz)