Namika - "Lieblingsmensch" (Boomwhacker-Remix)

Die kleinste Band der Welt ist wieder da - Sascha, Sebastian und Special Guest: Namika. Zusammen haben die drei eine ganz besondere Version von "Lieblingsmensch" eingespielt - den Boomwhacker-Remix. So einen coolen Remix von Namikas Hit habt ihr garantiert noch nicht gesehen (und gehört!!!). Also: Sound an. Press Play. Los geht's!