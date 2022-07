Wofür ist eigentlich ein "umgefallener" Leitkegel gut (und warum solltest du ihn nicht wieder aufstellen)?

Wofür ist eigentlich ein liegender Leitkegel an einer Kreuzung gut?

Eine Weggabelung im Nirgendwo. Am Straßenrand liegt ein (scheinbar) umgefallener Leitkegel. Was macht dieser Leitkegel hier, warum liegt er dort und wieso solltest du ihn auf keinen Fall wieder richtig hinstellen? Die Antworten auf diese Fragen geben aktuell viele Feuerwehren im Land in Facebook-Postings. Denn diese Leitkegel an Weggabelungen, Kreuzungen oder am Waldrand sind dort absichtlich von der Feuerwehr hingelegt worden.



Sollte man an einer Weggabelung oder einer Kreuzung im Wald oder auf Feldwegen einen umgefallenen Leitkegel sehen, bitte so liegen lassen und nicht wieder aufstellen!" (Feuerwehr Zapfendorf)

Diese Leitkegel sind nicht umgefallen, wie die meisten vielleicht zuerst denken. Diese Leitkegel sind als Wegweiser für die Feuerwehr wichtig. Ein vorausfahrendes Fahrzeug markiert so für nachrückende Einsatzkräfte den Weg. So kann die Einsatzstelle im Wald oder auf einem Feld schneller gefunden und gelöscht werden. Als einfaches Kommunikationsmittel, das jedes Feuerwehrfahrzeug an Bord hat, haben sich die Leitkegel bewährt. Zeigt der Kegel an der Weggabelung nach links (oder rechts), dann weiß der Fahrer der anrückenden Verstärkung sofort, wo es lang geht.