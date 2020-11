Wie du Weihnachten 2020 richtig genießen kannst!

Die Adventszeit und das Weihnachtsfest werden für die meisten von uns kleiner und ruhiger ausfallen als in den vergangenen Jahren. Deine Pläne für eine große Familienfeier, den obligatorischen Glühwein mit Schuss auf dem Wintermarkt und die alljährliche Weihnachtsfeier der Firma haben sich (vermutlich) zerschlagen. Das bedeutet aber nicht, dass Weihnachten dieses Jahr nicht so toll wird wie sonst. Sondern einfach nur anders.

Was back' ich heute? BAYERN 3 Back-Expertin Claudia Conrath hat am Wochenende mit ihrer Tochter ein fantastisches neues "yummy"-Rezept ausprobiert. Vanillekipferl kann jeder, jetzt kommen die Schokoschneebälle .

BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler schenkt euch "Ein Tag heile Welt" - und den hast du dir auch wirklich verdient. Wer hätte Anfang des Jahres schon gedacht, dass 2020 für viele von uns so eine krasse Herausforderung wird. "Wenn ich an all die vielen Jahren vorher denk, war's immer so: Ihr seid mein Geschenk". Das ist die Message von Sebastian. Und wenn du den BAYERN 3 Weihnachtssong 2020 herunterlädst oder bei Spotify, Apple Music & Co. streamst, tust du sogar noch was Gutes ;-)