Wie kann ich bei WhatsApp eine bereits gesendete Nachricht ändern?

Ab sofort kannst du Whatsapp-Nachrichten nachträglich bearbeiten - auch wenn die Nachricht bereits abgeschickt ist. Das neue Feature wird in den kommenden Tagen für alle Nutzer des Messengers zur Verfügung stehen.

Es ist Murphys Law. Du schreibst eine WhatsApp-Nachricht, liest sie dreimal durch und genau in dem Moment, in dem du "Senden" drückst, fällt dir dann doch noch ein peinlicher Rechtschreib- oder Tippfehler auf. Passiert. Bislang konntest du dann deinen Fehler nur in einer extra Nachricht richtigstellen. Ab sofort hast du aber auch die Möglichkeit, die fehlerhafte Nachricht direkt zu bearbeiten.

