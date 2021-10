Keine "Ähs" und kein Gestammel mehr: Neues Feature für Sprachnachrichten kommt!

Sprachnachrichten bei WhatsApp können in manchen Situationen unheimlich praktisch sein - vor allem für den, der sie sendet. Aber sie können auch verdammt nerven - vor allem den, der sie empfängt: Monologe mit ellenlangen Pausen, endlosem Gestammel und dutzenden "Ähs" rauben dir kostbare Zeit. Vielleicht bleibt dir das als Empfänger in Zukunft erspart. Denn WhatsApp bastelt an einer neuen Funktion: Der "Pause"-Taste bei der Aufnahme!

Bislang blieb dir in solchen Situationen nichts anderes übrig, als die unfertige Sprachnachricht schon mal loszuschicken und später eine weitere zu senden - oder eben alles, was du bislang schon aufgenommen hattest, einfach zu löschen. Für Freunde von Sprachnachrichten ist das also ein nützliches Feature, das es bei anderen Messenger wie Threema allerdings längst gibt.



WhatsApp setzt immer mehr auf Sprachnachrichten!

Zuletzt hatte sich WhatsApp gleich mehrfach mit der Optimierung der Sprachnachrichten beschäftigt. So können Sprachnachricht seit längerem schon in doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden. Geplant ist außerdem, dass du lange Sprachnachrichten demnächst in einem Extrabereich öffnen - oder auch in Text umwandeln kannst.