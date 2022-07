Wofür ist eigentlich das Netz in der Badehose?

Kaum zu glauben, aber das meist weiße Netz in unseren Badehosen hat gleich mehrere Funktionen.

Eines scheint auf den ersten Blick logisch - vor allem bei Badehosen im Boxershort-Stil. Das Netz sorgt bei den Männern dafür, dass nichts aus der Hose purzelt – speziell im Sitzen auf einer Liegewiese oder am Strand könnte das sonst schnell passieren.

Außerdem sitzt es sich dadurch bequemer und wir brauchen keine Angst zu haben, dass sich in der Hose irgendwie, irgendwo, irgendetwas verklemmt. Das kann unbequem und schmerzhaft werden.

Die weitere Funktion hat rein hygienische Gründe: Das Netz sorgt dafür, dass zum Beispiel keine Schamhaare ins Wasser gelangen.

Ein weiterer Vorteil bei klassischen Slip-Badehosen: Das Innennetz sorgt dafür, dass das, was sich in der Badehose befindet (also in erster Linie die Konturen davon) nicht gleich offensiv für jeden sichtbar wird. Das passiert vor allem, wenn wir aus dem Wasser kommen, also wenn die Badehose noch sehr nass ist.

Außerdem hilft das Netz dabei, dass die Badehose nicht auf der Haut festklebt, wenn ihr aus dem Wasser kommt (zumindest nicht im Schambereich).