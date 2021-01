Wofür ist eigentlich ... das Loch im Griff der Pfanne?

Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass die allermeisten Pfannen im Griff ein kleines Loch haben. Wenn du bisher auch dachtest: "Klar, mit dem Loch im Griff kann ich die Pfanne einfacher an die Wand hängen", dann Willkommen im Club! Tatsächlich glauben die meisten Menschen, dass das der Grund für das Loch im Pfannengriff ist. Ist er aber nicht ;-)

Dieses Loch hilft dir, beim Kochen Platz zu sparen. Denn gerade in kleinen Küchen wird es bei der Zubereitung eines 3-Gänge-Menüs schnell chaotisch. Du brauchst jeden freien Zentimeter für Lebensmittel, das Tablet (auf dem das Rezept gespeichert ist), Schüsseln, den Mixer und das Schneidebrett. Wohin dann jetzt auch noch mit dem großen Holzlöffel, mit dem du gerade die herrliche Bolognese umgerührt hast? Sicher, du kannst den Löffel natürlich jetzt noch mitten ins Chaos legen. Aber viel cleverer ist es, wenn du das Loch im Pfannengriff als "Halterung" für den Bolognese-Löffel nutzt. Die meisten Löffel sind so lang, dass sie dann quer über der Pfanne hängen und nichts auf den Herd tropft! So sparst du Platz und musst hinterher weniger sauber machen...