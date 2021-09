Wofür ist eigentlich... das Loch im Schneidebrett?

Ein Schneidebrett hat vermutlich jeder von euch in der Küche stehen... bzw. hängen. Diese Schneidebretter haben ja dieses wunderbare Loch an einer Seite, das sich prima zum Aufhängen eignet. Aber dieses Loch bietet noch eine ganz andere praktische Funktion.

Ihr habt auf dem Schneidebrett eure Zwiebeln klein geschnibbelt und die Paprika zerlegt, dann ist der nächste Schritt: Ab damit in die Pfanne und den Topf! Blöd, dass beim Hinüberschieben immer ein paar Stücke neben den Topf fallen oder sogar auf den Fußboden.

Genau hier kommt nun die Öffnung an den Schneidebrettern ins Spiel: Haltet das Loch des Schneidebretts einfach direkt über den Topf oder die Pfanne und schiebt das geschnittene Gemüse in die Öffnung. Jetzt geht nichts mehr daneben - denn alles, was am Loch vorbeigeht, bleibt erstmal auf dem Brett und kann dann beim zweiten Versuch in die die Pfanne gegeben werden.