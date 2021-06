Wofür ist eigentlich die Vertiefung in der Tic-Tac-Schachtel gut?

Wofür ist eigentlich die Kerbe in der Tic-Tac-Schachtel gut?

Es ist immer das gleiche mit den Tic-Tacs - entweder kommt keines der Dragees heraus oder gleich eine ganze Tagesration. Dann bist du erstmal damit beschäftigt, die zu viel herausgefallenen Exemplare wieder in die Verpackung zu fummeln. Mega-Nervig. Jetzt kommt sie ins Spiel - die kleine Einbuchtung an der Innenseite der Tic-Tac-Verpackung. Im aufklappbaren Deckel befindet sich oben ein kleiner Rand, in den genau ein Tic-Tac hineinpasst. Probiere es einfach aus: Verschlossene Dose auf den Kopf drehen, dann den unteren Teil des Behälters zur Seite drücken, so dass die Dose langsam aufklappt. In der Vertiefung im Deckel bleibt ein einzelnes Tic-Tac zurück - versprochen!