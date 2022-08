Wofür ist eigentlich die lange Fahnenstange am Kindereinkaufswagen wirklich da?

Wofür ist eigentlich die lange Fahnenstange am Einkaufswagen für Kinder?

Einkaufen im Supermarkt klappt mit Kindern besser, wenn die ihren eigenen Einkaufswagen vor sich herschieben dürfen. Viele Supermärkte und Drogerienketten wie dm, Rossmann, Aldi oder Lidl bieten deswegen spezielle Kindereinkaufswagen an. Die sind relativ leicht, rollen easy und haben eine coole Fahne, die alle Kinder toll finden. Diese Fahne hat aber noch weitere Vorteile: Eltern können ihre Kinder zwischen den Regalen so besser im Auge behalten. Und auf dem Parkplatz vorm Supermarkt werden Kinder von Autofahrern wegen der etwa 1 Meter 70 langen Fahne besser gesehen.

Der wichtigste Grund aber, warum an den kleinen Einkaufswagen für Kinder diese riesigen Fahnenstangen montiert sind, ist ein ganz anderer. Die Stange soll den Einkaufswagen vor Diebstahl schützen. Denn weil der Wagen selbst so klein und so leicht ist, wäre er recht einfach zu klauen. Ohne die sperrige Stange könnten Diebe den Einkaufswagen schnell in den Kofferraum legen und davonfahren. Die Fahnenstange, die fest am Einkaufswagen verschraubt ist, macht das deutlich schwieriger.