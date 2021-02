Wofür ist eigentlich ... die kleine Schlaufe auf der Rückenseite von Herrenhemden?

Dir ist an Herrenhemden sicherlich schon diese seltsame Schlaufe am Rücken aufgefallen. Soll die einfach nur schön aussehen - oder ist sie tatsächlich für irgendetwas gut? Die Antwort: Sowohl als auch. Diese Schlaufe wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts in den USA entwickelt und hatte ursprünglich einen ganz praktischen Zweck: Studenten konnten so ihre Hemden während des Sportunterrichts ganz easy an einen Haken in der Umkleidekabine hängen - ohne dass das Hemd zerknittert. Weil es in den Umkleiden keine Kleiderbügel gab, war diese Lösung superpraktisch. Im Englischen heißt die Lasche daher auch "Locker Loop".

Außerdem signalisierte die Schlaufe am Hemdrücken den Beziehungsstatus des Trägers. Hemd mit Schlaufe bedeutete: "Ich bin Single." Hemd ohne Schlaufe: "Sorry, bin vergeben." Weil es Tinder noch nicht gab, ließen sich Männer also gerne mal an der Schlaufe von interessierten Frauen heranziehen. Problem: On-Off Beziehungen waren vermutlich mit viel Näharbeit verbunden. Diese Tradition ist vergleichbar mit dem Dirndl: Dabei gibt das Binden der Schürze Aufschluss über das Liebesleben der Frau.