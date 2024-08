Lass dich nicht beklauen in der Fußgängerzone!

Sommerzeit ist Reisezeit. Und Reisezeit bedeutet für Taschendiebe potenziell fette Beute an all den belebten Orten, die sich Touristen gerne anschauen – z.B. die Münchner Fußgängerzone. Die heutige Challenge für Sebastian Meinberg? Lass dich nicht beklauen! Wird Meini es schaffen, den Profis aus dem Weg zu gehen und mit all seinen Gegenständen sicher ans Ziel zu kommen? Das seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.