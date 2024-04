 Schleich dich ohne Ticket aufs Konzert von Jason Derulo

„Es geht steil bergab und die „Das schaffst du nie!“-Stars sind am Boden ihrer Karriere! Erst klaut Sebastian Meinberg ein Sofa aus dem Möbelhaus, und heute reiht sich Ariane Alter in diese skrupellosen Machenschaften ein?“ So oder so ähnlich stellt sich vermutlich unser Fiesling Marc Seibold die Schlagzeilen im Newsticker vor, nachdem er seine Kontrahenten zu den letzten Aufgaben auffordert. Heute muss sich Ariane Alter auf das Jason Derulo-Konzert in der Olympiahalle München schleichen, ohne Ticket! Kann sie es schaffen, aufs Konzert zu kommen? Das seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.