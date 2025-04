Diese Fahrradträger für die Anhängerkupplung empfiehlt der ADAC

Die gute Nachricht vorweg: Alle 2025 getesteten Modelle sind sicher und haben mindestens die Bewertung "befriedigend" bekommen. Auch in Kurven und bei Ausweichmanövern bei 90 km/h blieben Testauto und Testräder intakt. Das war bei den Tests in den vergangenen Jahren nicht immer so.

Unterschiede bei Montage und Handhabung

Größere Unterschiede gibt es bei der Handhabung. Nicht alle Modelle lassen sich leicht anbringen und bedienen. Besonders gut wurden die Modelle von Norauto, Uebler, XLC und Thule bewertet.

Die Träger von Fischer und Menabo schneiden bei der Handhabung am schlechtesten ab, weil sie relativ kompliziert zu montieren sind. Außerdem lassen sich die Träger nicht so einfach falten wie die anderen Modelle.

Tipp: Träger beim Händler testen

Die ADAC-Tester raten, den Fahrradträger auf jeden Fall vor dem Kauf zu testen. Denn nicht jeder Träger ist für jedes Rad gleich gut geeignet. Manche Befestigungssysteme lassen sich zum Beispiel an sperrigen E-Bikes nicht so einfach festmachen. Deshalb empfehlen die Tester: Lieber die Träger im Laden vor Ort vergleichen als sie "auf gut Glück" online bestellen.

Testsieger ist das teuerste Modell – es gibt aber günstige Alternativen

Unter den 13 getesteten Modellen ist das teuerste Modell von Uebler auch der Testsieger. Das günstigste Modell im Test Fischer Proline Evo (283 €) wurde nur mit "befriedigend" (2,6) bewertet.

Hier die wichtigsten Testergebnisse:

Testsieger:

1. Uebler, i21 - Gesamtnote: 1,5 - Kosten: 727 €

2. Platz: MFT compact 2e+1 – Gesamtnote 1,6 - Kosten: 448 €

2. Platz: Thule, EasyFold XT2 – Gesamtnote 1,6 - Kosten: 691 €

2. Platz: XLC Azura Xtra WT VC-C10 – Gesamtnote 1,6 - Kosten: 469 €

Günstige Alternative: Bullwing, SR7 – Gesamtnote 2,0 - Kosten: 325 €