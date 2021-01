Wofür sind eigentlich die drei Buchstaben "YKK" auf Reißverschlüssen?

Wirf einen scharfen Blick auf deinen Hosenschlitz – oder besser gesagt: auf den Reißverschluss. Wahrscheinlich findest du dort die drei Buchstaben "YKK". Egal, ob sich der Reißverschluss an Schuhen, Taschen oder Hosen befindet – in den meisten Fällen sind diese drei Buchstaben eingestanzt. Was bedeuten sie? "YKK" steht für "Yoshida Kogyo Kabushikikaisha" - das ist der Name des größten Herstellers von Reißverschlüssen weltweit. Und weil "Yoshida Kogyo Kabushikikaisha" viel zu lang ist, um auf einen Reißverschluss zu passen, steht dort eben einfach kurz und knapp "YKK".

Das japanische Unternehmen wurde 1934 gegründet und produziert Reißverschlüsse für Unternehmen in über 70 Ländern - für günstige Label genauso wie für teure Designer. Für viele Modehersteller wäre eine eigene Reißverschlussproduktion viel zu teuer, deswegen kaufen sie fertige Produkte bei "YKK" ein. Mittlerweile stammt weltweit mehr als jeder zweite Reißverschluss von "YKK". Der größte Konkurrent der Japaner kommt übrigens aus China und heißt "SBS".